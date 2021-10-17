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У Харкові собаки загризли 81-річну жінку: подробиці

У Харкові собаки загризли 81-річну жінку: подробиці

pixabay.com

Загибла та її донька утримували вдома п'ять собак бійцівської породи.

У Харкові до оператора 102 зателефонувала жінка та повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація надійшла до поліції 16 жовтня близько 17:00. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.  115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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