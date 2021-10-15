Британія надасть Україні військові кораблі і ракетне озброєння

Перші кораблі, які Україна отримає від британців — це два тральники, які відповідають всім стандартам НАТО.

Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю каналу "Дом".

"Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих кораблі, тобто їх не треба буде будувати, вони відразу увійдуть до складу Військово-морських сил. Також буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії", — розповів дипломат.

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Перші кораблі, які Україна отримає від британців — це два тральники, які відповідають всім стандартам НАТО. Вони допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

За його словами, спочатку судна будуватимуть у Британії. Потім технологію передадуть на українські верфі. Виробництво в Україні дасть змогу залучити вітчизняних робітників на місцях, підтримати місцевий і загальний бюджети.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка дасть змогу нам реально підсилити наші здібності на морі", — зазначив Пристайко.

Нагадаємо, що у Чорному морі військовий корабель України зазнав аварії. Під час маневрів біля острівного причалу хвилі кинули судно на металеві конструкції і воно дістало бокову пробоїну.

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