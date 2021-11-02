В Харькове и Днепре хулиганы "заминировали" ТРЦ

Правоохранители разыскивают псевдоминеров.

Более 5 тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" трех объектов в Харькове. Сообщение о том, что в двух торговых центрах и художественной галерее есть взрывчатка - полиции отправили по электронной почте.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 ноября.

Также читайте В Харькове сообщили о заминировании больницы с больными COVID-19

Впрочем, на месте никаких взрывоопасных устройств правоохранители не обнаружили.

Ложные минирования накануне были и в Днепре. Там неизвестный вечером заявил о взрывчатке в четырех торговых центрах. Посетителей и персонал заведений, магазинов и кинозалов полиция вывела на улицу. Постройки перекрыли и обнесли лентами.

И уже через несколько часов, когда взрывотехники осмотрели помещение, торговые центры снова возобновили работу. Теперь правоохранители разыскивают псевдоминеров. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Новости Украины: более 5 тысяч человек эвакуировали из-за минирования трех объектов в Харькове

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку