В Харькове и Днепре хулиганы "заминировали" ТРЦ

Правоохранители разыскивают псевдоминеров.
Более 5 тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" трех объектов в Харькове. Сообщение о том, что в двух торговых центрах и художественной галерее есть взрывчатка - полиции отправили по электронной почте.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 ноября.
Впрочем, на месте никаких взрывоопасных устройств правоохранители не обнаружили.
Ложные минирования накануне были и в Днепре. Там неизвестный вечером заявил о взрывчатке в четырех торговых центрах. Посетителей и персонал заведений, магазинов и кинозалов полиция вывела на улицу. Постройки перекрыли и обнесли лентами.
И уже через несколько часов, когда взрывотехники осмотрели помещение, торговые центры снова возобновили работу. Теперь правоохранители разыскивают псевдоминеров. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
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