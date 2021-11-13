Якою буде погода в неділю: прогноз на 14 листопада

Якою буде погода в неділю: прогноз на 14 листопада

Опадів на вихідних не очікується.

У неділю, 14 листопада, в Україні буде сонячно, без опадів та по-осінньому прохолодно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У східній частині та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень 4-9 градусів тепла, у південних областях та на Закарпатті 10-14 градусів.

У Київській області в неділю буде без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла.

У Києві 14 листопада буде без опадів, сонячно. Температура вночі 0-2 градуси тепла, вдень 6-8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

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