Ще одна країна ЄС вирішила не закривати кордони для подорожей українців

Ще одна країна ЄС вирішила не закривати кордони для подорожей українців

У МЗС продовжють працювати з партнерами, щоб зберегти для українців свободу подорожей.

Ще одна країна ЄС вирішила не закривати кордони для подорожей українців. Так, Хорватія залишиться відкритою для мандрівників з України.

Про це у Твіттері 10 листопада повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян", - написав очільник МЗС України.

Умови в'їзду до Хорватії та інших країн світу читайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія також не закриватиме свій кордон для українців. Проте пускатиме лише тих, хто має повний курс вакцинації.

Варто зазначити, що Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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