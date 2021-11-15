Клініка надії: як у США рятують українських дітей зі страшними опіками тіла

У США зробили вже більш як 50 операцій 18-річному Микиті Ковбасі, якого вразило струмом.

Українського хлопця, який потрапив під удар електричної дуги у 22 тисячі вольт, рятують у Сполучених Штатах. Вітчизняні медики сказали, що безсилі. Американська медицина теж давала невисокі шанси. Узялися витягувати на цей світ лише у Shriners Children: це найвідоміша в світі лікарня, яка вже асоціюється в українців зі словом "диво".

У 2005-му там урятували Настю Овчар — дівчинку, яка рятувала врятувала з охопленого полум’я будинку свою сестру і отримала важкі опіки. Тепер у цій клініці зробили вже більш як 50 операцій 18-річному Микиті Ковбасі.

Завдяки кому українці лікуються в Бостоні безкоштовно, хоча доба в реанімації тут коштує 10 тисяч доларів, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Микита не пам‘ятає, як потрапив до Бостона уперше: "Спогади обриваються на тому, що мене вдарило током і я втратив свідомість. І останні кадри, я бачу, що падаю. Все. Прокидаюся — Бостон".

Хлопцеві тоді було 14 років. За два дні до початку нового навчального року підліток пішов гуляти на залізницю. Табличка "небезпечно, висока напруга" його не зупинила. Микита думав, що якщо провід не торкатися, все буде окей. Та електричній дузі не треба провід. Високовольтні мережі здатні пробивати собі шлях навіть через повітря, і відстані у кілька метрів для них не перепона. Та головне, вражають вони не тільки електричною складовою , але й температурою, яка сягає десяти тисяч градусів.

"Ефект іде не тільки зовнішній, а й внутрішній. Чим більше ми "поралися" з ним, тим більше розуміли, що все обварено. Тканин немає", — згадує лікар Геннадій Фузайлов.

Геннадій Фузайлов — медик із найвідомішої американської лікарні Shriners у американскому Бостоні, де рятують дітей із опіками. Саме завдяки йому вижила 5-річна Настя Овчар — дівчинка з Харківщини, яка 2005-го винесла із охопленого пожежею будинку свою сестру. Тоді про цю історію говорила уся країна. Українська медицина не давала Насті жодного шансу, але Бостон дав.

Новини світу: у США рятують українського хлопчика з опіками 60% тіла

Настя була його першою українською пацієнткою. Тепер їй 21 рік і вона хоче бути лікарем, як Геннадій. Вони зустрічаються щороку, адже лікар Фузайлов і досі приїздить в Україну робити безкоштовні операції дітям.

Зараз на його рахунку — сотні врятованих українських дітей із тяжкими опіками. Лікар каже, що це командна робота і без своїх колег він не зробив би нічого. Але інша частина цієї правди полягає у тому, що батьки із України не платять за лікування в Бостоні жодного долара. Для розуміння — 1 доба в реанімації Shriners коштує 10 тисяч. І це вже — заслуга Фузайлова. Лікар розповідає, що має власну благодійну організацію, якій уже 10 років.

Медики у Києві прямо говорили батькам Микити готуватися до найгіршого. Мати у відчаї за чиєюсь порадою написала незнайомому їй лікарю Фузайлову повідомлення у Facebook. Він не лише відповів, але допоміг перевезти хлопця до Бостона. Микита вийшов із медикаментозної коми якраз на свій 15-й день народження.

У Shriners найвищий у світі показник порятунку пацієнтів із опіками. Бостонські лікарі рятували дітей, які згоріли на 90%. Shriners — це 150 операційних, 8 сотень хірургічних втручань щодня. А ще — власний науково-дослідний центр.

Головний пластичний лікар Бранко Бойович, який вже 4 рази був в Украіні разом із місією бостонських лікарів, розповів що найбільше його вразило і що відрізняє наші медичні системи. За його словами, найперше йдеться не про оснащення лікарень, а про освіту.

"Українська система освіти, якщо я правильно зрозумів, більш невизначена. Після закінчення університету, лікар, якщо він хоче спеціалізуватися в хірургії, має сам шукати можливості здобути цей специфічний досвід. У Сполучених Штатах наші програми влаштовані таким чином, що якщо ти вже став студентом, то ця структура вже визначена: залежно від того, в який госпіталь ти потрапляєш, за 5-6-7 років навчання, ти маєш відповідати усім вимогам госпіталя і мати великий досвід", — розповідає Бойович.

У США лікар просто не може перестати вчитися. Яким би іменитим він не був, має постійно вчитися, підтверджувати ліцензію і складати іспити з теорії і на вміння спілкуватися із пацієнтом.

Але якщо освіта, передові технологіі і новітні наукові розробки — річ дорога і ексклюзивна, є дещо, що легко зробити всюди: це людяність. Батькам у Shriners дозволяють жити просто у шпиталі, у спеціальних кімнатах, і бути з дітьми, навіть під час найбільш неприємних процедур. Дітям життєво необхідна присутність батьків, вважають у клініці.

Найскладніших період наступає, коли дитина починає усвідомлювати незворотність змін, які з нею відбулися. Для таких дітей часто найтяжче випробування — психологічне. Микита теж пройшов цей шлях сприйняття нового себе і певен, що зрозумів свій життєвий урок.

Нагадаємо, що у Дубні Рівненської області медики рятують 12-річного підлітка, якого тяжко вразило струмом на залізничному вокзалі. У нього 90 відсотків опіків тіла.

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