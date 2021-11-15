Цукровий діабет: як запобігти та від чого слід утриматися

Цукровий діабет: як запобігти та від чого слід утриматися

Ризик розвитку діабету II типу можна знизити, якщо вести здоровий спосіб життя.

​​Діабет є хронічним захворюванням, що проявляється тривалим підвищенням рівня глюкози в крові вище норми.

Про це інформує Центр громадського здоров'я України у Telegram-каналі.

Хвороба призводить до серйозних пошкоджень серця, судин, очей, нирок та нервів. Люди, які хворіють на діабет можуть мати вищий ризик ускладнень від COVID-19.

Існує декілька типів діабету: цукровий діабет І типу, цукровий діабет ІІ типу, гестаційний діабет та інші. Цукровий діабет II типу є найбільш поширеним серед населення. Ризик розвитку цього типу діабету можна знизити, якщо вести здоровий спосіб життя.

Ділимося порадами з профілактики цукрового діабету II типу:

Збільште фізичну активність. Регулярні фізичні навантаження допоможуть вам позбутися зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові, підвищити чутливість клітин до інсуліну.

Дотримуйтеся здорового харчування. При виборі типу харчування для профілактики або при діабеті потрібно проконсультуватися зі спеціалістом та враховувати ваші індивідуальні особливості, аби не зашкодити організму.

Стежте за вагою. Якщо у вас ожиріння чи надмірна вага, ризик захворіти на діабет зростає. Доведено, що втрата надмірної ваги сприяє поліпшенню здоров’я.

Утримуйтеся від куріння та відмовтеся від алкоголю. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку хвороби.

"Пам’ятайте, що сімейний лікар може докладно проконсультувати вас щодо ризиків, пов’язаних із цукровим діабетом II типу, а також, за потреби, призначити додаткові аналізи для діагностики. Вчасно звертайтеся до лікаря та бережіть своє здоров’я!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що майже 1,5 млн українців мають цукровий діабет.

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