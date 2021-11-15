Сахарный диабет: как предотвратить и от чего следует воздержаться

Сахарный диабет: как предотвратить и от чего следует воздержаться

Риск развития диабета II типа можно снизить, если вести здоровый образ жизни.

Диабет является хроническим заболеванием, проявляющимся длительным повышением уровня глюкозы в крови выше нормы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Telegram-канале.

Болезнь приводит к серьезным повреждениям сердца, сосудов, глаз, почек и нервов. Люди, страдающие диабетом, могут иметь более высокий риск осложнений от COVID-19.

Существует несколько типов диабета: сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа, гестационный диабет и другие. Сахарный диабет II типа наиболее распространен среди населения. Риск развития этого типа диабета можно снизить, если вести здоровый образ жизни.

Делимся советами по профилактике сахарного диабета II типа:

Увеличьте физическую активность. Регулярные физические нагрузки помогут вам избавиться от лишнего веса, снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность клеток к инсулину.

Соблюдайте здоровое питание. При выборе типа питания для профилактики или диабета нужно проконсультироваться со специалистом и учитывать ваши индивидуальные особенности, чтобы не повредить организму.

Следите за весом. Если у вас ожирение или избыточный вес, риск заболеть диабетом растет. Доказано, что потеря избыточного веса способствует улучшению здоровья.

Воздерживайтесь от курения и откажитесь от алкоголя. Чем больше вы курите, тем больше риск диабета. Чрезмерное количество алкоголя также оказывает влияние на риск развития болезни.

"Помните, что семейный врач может подробно проконсультировать вас относительно рисков, связанных с сахарным диабетом II типа, а также при необходимости назначить дополнительные анализы для диагностики. Вовремя обращайтесь к врачу и берегите свое здоровье!", — говорится в сообщении.

Напомним, что почти 1,5 млн украинцев имеют сахарный диабет.

Читайте также:

Гастрит и сахарный диабет : к чему приводит употребление обезжиренных молочных продуктов

: к чему приводит употребление обезжиренных молочных продуктов Украинцам рассказали горькие мифы и сладкую правду о сахарном диабете

Сахарный диабет: причины, профилактика и жизнь с болезнью

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку