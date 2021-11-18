Зима еще не придет: синоптики рассказали, когда ждать снега в Украине

Зима еще не придет: синоптики рассказали, когда ждать снега в Украине

В ближайшие дни будут погодные качели.

В Украине снега не будет, по крайней мере, в ближайшие десять дней.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок18 ноября.

Украинские синоптики успокоили: зима еще не придет. Они ожидают колебания погоды, но в ближайшие несколько дней она будет двигаться в плюсовую сторону. К примеру, в столице по выходным может даже дойти до 11 градусов тепла.

В Карпатах, на севере Черниговской, Сумской и Харьковской области может быть небольшой мокрый снег. В большинстве областей до конца недели будет держаться 4-8 градусов тепла. Кроме того, не помешает иметь с собой зонт.

Погода в Украине: в ближайшее время синоптики обещают отсутствие снега

"В самой столице мы ожидаем именно дождей. Потому что температура в конце этой недели несколько вырастет. Уже не будет морозов. Будут небольшие положительные температуры. В таком случае стоит ожидать дождя", — говорит синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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