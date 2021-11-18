Вінницька область стала "червоною": які обмеження діють в регіоні

Більшість обмежень стосуються невакцинованих українців.

Від четверга, 18 листопада, Вінницька область переходить до "червоної" зони карантину.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Рішення посилити в регіоні карантин ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки ще на початку цього тижня. Відтепер масові заходи о регіоні доступні лише для вакцинованих від коронавірусу. Працювати зможуть ті заклади харчування й торгівлі, в яких всі співробітники щеплені.

Сертифікати вакцинації знадобляться і тим, хто хоче і надалі користуватися громадським тарнспортом. Місцева влада закликає людей вакцинуватися, адже всі шпиталізовані з діагнозом COVID не були щеплені.

Коронавірус в Україні: Вінницька область переходить до "червоної" зони карантину

Як повідомлялося, вчені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Вони походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також із Африки. Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.