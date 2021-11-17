Чи можна відмовитися від COVID-щеплення, якщо є антитіла: відповідь МОЗ

Чи можна відмовитися від COVID-щеплення, якщо є антитіла: відповідь МОЗ

Перед вакцинацією не обов'язково робити ІФА-тестування.

Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від COVID-вакцинації.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві охорони здоров'я.

"Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що перед щепленням не обов'язково робити ІФА-тестування на визначення антитіл. Це пояснюють тим, що наразі достеменно не відомо: скільки має бути в організмі антитіл, аби повторно не інфікуватися COVID.

"Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", - зауважують у МОЗ.

Як повідомлялося, МОЗ визначився з повним переліком протипоказань для щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість. Приімром, щеплення онкопацієнтів - відомство віднесло до вакцинації з пересторогою. Те саме стосується пацієнтів з аутоімунними захворюваннями та з імунодефіцитом.

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