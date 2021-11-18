В Одеській області горіла друга за добу база відпочинку

В Одеській області горіла друга за добу база відпочинку

Дев’ять дерев'яних будиночків вигоріли вщент.

В Одеській області втретє за півтора тижня сталася пожежа. Знову горіла база відпочинку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 листопада.

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Цього разу близько дев'ятої вечора зайнялася колишня база відпочинку у місті Южне. Десяток рятувальників більше години гасили полум'я, однак 9 дерев'яних будиночків вигоріли вщент.

Причин пожежі поки не озвучують. Однак у попередніх двох випадках, коли тиждень тому згорів літній нічний клуб в Одесі, а в понеділок - база відпочинку у Грибівці - не відкидають навмисний підпал.

Новини Одеської області: загорілася база відпочинку у місті Южне

Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.

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