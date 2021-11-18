В Одесской области горела вторая за сутки база отдыха

Девять деревянных домиков выгорели дотла.

В Одесской области в третий раз за полторы недели произошел пожар. Снова горела база отдыха.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 ноября.

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На этот раз около девяти вечера занялась бывшая база отдыха в городе Южное. Десяток спасателей больше часа гасили пламя, однако 9 деревянных домиков выгорели дотла.

Причины пожара пока не озвучиваются. Однако в предыдущих двух случаях, когда неделю назад сгорел летний ночной клуб в Одессе, а в понедельник – база отдыха в Грибовке – не исключают умышленный поджог.

Новости Одесской области: загорелась база отдыха в городе Южное

Напомним, в Днепре спасли спавшую дома женщину, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

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