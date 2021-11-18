Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 20 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 752 человека, 19 633 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 907 человек, а 297 832 человека вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 284 008 человек;

поправилось – 2 704 217 человека;

летальных исходов – 79 506;

проведено ПЦР-тестов – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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