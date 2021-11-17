Курс доллара и евро на 18 ноября

Стоимость доллара составляет 26,5 грн, а евро – 30 грн.
В четверг, 18 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 18 ноября:
- Доллар США – 26,51 грн (плюс 10 коп.).
- Евро – 29,99 грн (минус 3 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 17 ноября:
- Доллар США – 26,40/26,60 грн.
- Евро – 29,85/30,20 грн.
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