Медики смогут приобрести жилье под 5%: детали

"Укрфинжилье" и Минздрав заключили соглашение об обеспечении медицинских работников жильем.

Украинские медики, получающие зарплату из бюджета, смогут получить жилье под 5% годовых на условиях финансового лизинга.

Соответствующее соглашение подписали "Укрфинжилье" и Министерство здравоохранения, сообщает пресс-служба Минфина.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что взяв жилье в лизинг, медики будут платить сумму обычной аренды, и через некоторое время получат право собственности на жилье.

Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь сообщил, что эту программу вскоре расширят на всех бюджетников.

"Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы — медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях", — рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в краткосрочном периоде запланировано приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.

Условия программы:

процентная ставка по программе лизинга – 5% годовых;

авансовый взнос по лизинговой сделке – 0%;

срок сделки – до 20 лет.

фиксированная ставка на весь период действия договора, не зависящая от каких-либо внешних обстоятельств.

Купить жилье смогут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;

у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на оккупированных территориях Донбасса) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 кв.м на одного члена семьи).

Требования к жилью:

возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) осуществлена не ранее чем за десять лет до заключения договора;

площадь жилья — до 21 кв.м на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек — это 52.5 кв.м.

Ранее сообщалось, повысятся ли цены на жилье в Украине до конца года.

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