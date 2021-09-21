В Украине подорожало жилье: на сколько выросла цена

В Украине подорожало жилье: на сколько выросла цена

Украина заняла 22 место по темпам роста цен в мире.

Жилье в Украине подорожало на 8% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Таким образом Украина заняла 22 место по темпам роста цен — такой рейтинг из 55 стран обнародовало английское агентство недвижимости.

В целом средний темп увеличения стоимости жилья в мире — 12%. Лидером остается Турция — 29%, а также Новая Зеландия — почти 26%.

Как сообщалось, всего за последние три года жилье подорожало в Киеве и области, также цены стремительно растут в Виннице и Хмельницком. Темпы роста цен на недвижимость в восьми областях Украины превышают ставки доходности ценных бумаг и банковских депозитов.

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