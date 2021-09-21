В Украине подорожало жилье: на сколько выросла цена

Украина заняла 22 место по темпам роста цен в мире.
Жилье в Украине подорожало на 8% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Таким образом Украина заняла 22 место по темпам роста цен — такой рейтинг из 55 стран обнародовало английское агентство недвижимости.
В целом средний темп увеличения стоимости жилья в мире — 12%. Лидером остается Турция — 29%, а также Новая Зеландия — почти 26%.
Как сообщалось, всего за последние три года жилье подорожало в Киеве и области, также цены стремительно растут в Виннице и Хмельницком. Темпы роста цен на недвижимость в восьми областях Украины превышают ставки доходности ценных бумаг и банковских депозитов.