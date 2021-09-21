В Україні подорожчало житло: на скільки зросла ціна

В Україні подорожчало житло: на скільки зросла ціна

Україна посіла 22 місце за темпами зростання цін у світі.

Житло в Україні подорожчало на 8% у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Таким чином Україна посіла 22 місце за темпами зростання цін - такий рейтинг з 55 країн оприлюднило англійське агентство нерухомості.

Загалом середній темп збільшення вартості житла у світі - 12%. Лідером залишається Туреччина - 29%, а також Нова Зеландія - майже 26%.

Як повідомлялося, найбільше за останні три роки житло здорожчало в Києві та області, також ціни стрімко зростають у Вінниці та Хмельницькому. Темпи зростання цін на нерухомість у восьми областях України перевищують ставки дохідності цінних паперів та банківських депозитів.

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