Мінфін підрахував ефективність програми 5-7-9%: за тиждень видано 939 млн грн кредитів

Від старту програми президента банки видали підприємцям 23 675 кредитів.
Про затребуваність програми "Доступні кредити 5-7-9%" свідчить і той факт, що лише за один тиждень уповноважені банки видали 349 кредитів на загальну суму 939 млн грн гривень.
Такі дані за підсумками виконання програми станом на 20 вересня оприлюднило Міністерство фінансів України.
Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 23 675 кредитів на загальну суму 62,34 млрд грн.
З них:
- 21,24 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 7,49 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
- 33,61 млрд грн у якості антикризових кредитів.
За тиждень уповноважені банки Програми видали 349 кредитів на загальну суму 939 млн грн. Станом на 20 вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 38-ма банками.
Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Станом на 20 вересня банками підписано 838 кредитних договорів на загальну суму 714,11 млн грн. На первинному ринку - 23,3%, на вторинному – 76,7% угод.
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