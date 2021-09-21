Мінфін підрахував ефективність програми 5-7-9%: за тиждень видано 939 млн грн кредитів

Від старту програми президента банки видали підприємцям 23 675 кредитів.

Про затребуваність програми "Доступні кредити 5-7-9%" свідчить і той факт, що лише за один тиждень уповноважені банки видали 349 кредитів на загальну суму 939 млн грн гривень.

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Такі дані за підсумками виконання програми станом на 20 вересня оприлюднило Міністерство фінансів України.

Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 23 675 кредитів на загальну суму 62,34 млрд грн.

З них:

21,24 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

7,49 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

33,61 млрд грн у якості антикризових кредитів.

За тиждень уповноважені банки Програми видали 349 кредитів на загальну суму 939 млн грн. Станом на 20 вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 38-ма банками.

Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Станом на 20 вересня банками підписано 838 кредитних договорів на загальну суму 714,11 млн грн. На первинному ринку - 23,3%, на вторинному – 76,7% угод.

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