Найбагатші сім'ї світу: хто вони та як збили статки

Найбагатші сім'ї світу: хто вони та як збили статки

За даними рейтингу, статок 25 найбагатших родин світу становить 1,7 трлн доларів.

Американське видання склало рейтинг найбагатших сімей світу. Ті, хто потрапив до списку, представляють кілька галузей і регіонів.

Як повідомляє фінансовий журнал Bloomberg, рейтинг зі статком у 238,2 млрд доларів очолило сімейство Уолтон, якому належить мережа супермаркетів Walmart.

Walmart - найбільший у світі роздрібний торговець за розміром виручки з об'ємом продажів 559 мільярдів доларів. Має більш ніж 10500 магазинів по всьому світу. Сім'я Уолтон володіє 48% роздрібної торгівлі, і ця частка становить основу найбільшого стану в світі. Цього року Уолтони реалізували акції на суму в 6 мільярдів доларів. Їхні статки за останній рік зросли на 12 млрд доларів.

На другому місці рейтингу - сімейство Марс (141,9 млрд доларів). Вони володіють виробником шоколадних цукерок "Mars". Френк Марс почав продавати цукерки в 1902 році, у віці 19 років. Бізнес, який він створив, відомий завдяки батончикам M&Ms, Milky Way і Snickers.

На третій сходинці - сім'я Кох (Koch Industries) зі статками у 124,4 млрд доларів. Брати Фредерік, Чарльз, Девід і Вільям успадкували нафтову фірму батька Фреда. Братська ворожнеча за контроль над компанією на початку 1980-х змусила Фредеріка і Вільяма покинути сімейний бізнес, а Чарльз і Девід залишилися. Відтоді він перетворився в Koch Industries, конгломерат з річним доходом близько 115 мільярдів доларів.

Четверті у списку - сім'я Ерме. Їм належить знаменита модна марка "Hermes" - 111,6 млрд доларів. Сім'я в шостому поколінні володіє французькою модною компанією класу люкс, відомою своїми сумками Birkin. Серед членів сім'ї, які займають керівні посади в компанії, є художній керівник П'єр-Алексіс Дюма і Аксель Дюма.

П'ятірку замикає королівська сім'я Саудівської Аравії (100 млрд доларів). Багато членів королівської сім'ї заробляли гроші на посередництві в державних контрактах і угодах із землею, а також шляхом створення підприємств, що обслуговують державні компанії, таких як Saudi Aramco. Наслідний принц Мохаммед бін Салман, син сьомого монарха Саудівської Аравії, короля Салмана, особисто контролює активи на суму понад 1 мільярд доларів.

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