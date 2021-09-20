Як повернути частину витрат на оплату навчання в Україні: вимоги та документи

Відшкодуванню підлягають лише послуги українських закладів вищої освіти. Крім того, не відшкодовуються додаткові курси або навчання на військовій кафедрі.
В Україні є можливість повернути частину витрат за навчання у вигляді податкової знижки. Її розмір - 18% від вартості навчання.
Більш детально про те, що для цього необхідно - у матеріалі ТСН.ua.
Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу, в Україні можна відшкодувати витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Податкову знижку може оформити сам студент, якщо він має офіційний заробіток і сплачує податки, або член його сім’ї першого ступеня спорідненості - мати, батько, дружина/чоловік. Крім того, оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним (у 2021 році подаємо документи за 2020 рік).
Податкова знижка: основні вимоги
- Громадянство України та наявність РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- Не бути приватним підприємцем.
Розмір податкової знижки - 18 % від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати, що понесені минулого року. Сума податкової знижки не може перевищувати розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).