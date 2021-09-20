Як повернути частину витрат на оплату навчання в Україні: вимоги та документи

Як повернути частину витрат на оплату навчання в Україні: вимоги та документи

Відшкодуванню підлягають лише послуги українських закладів вищої освіти. Крім того, не відшкодовуються додаткові курси або навчання на військовій кафедрі.

В Україні є можливість повернути частину витрат за навчання у вигляді податкової знижки. Її розмір - 18% від вартості навчання.

Більш детально про те, що для цього необхідно - у матеріалі ТСН.ua.

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу, в Україні можна відшкодувати витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Податкову знижку може оформити сам студент, якщо він має офіційний заробіток і сплачує податки, або член його сім’ї першого ступеня спорідненості - мати, батько, дружина/чоловік. Крім того, оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним (у 2021 році подаємо документи за 2020 рік).

Податкова знижка: основні вимоги

Громадянство України та наявність РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків);

Не бути приватним підприємцем.

Розмір податкової знижки - 18 % від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати, що понесені минулого року. Сума податкової знижки не може перевищувати розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Перелік необхідних документів, що подаються до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації Паспорт громадянина України;

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Декларація про майновий стан і доходи;

Довідка про заробітну плату (за формою № 3);

Копія договору з навчальним закладом;

Копії квитанцій або чеків за оплату навчання;

Документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини; якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб).

Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування. Кошти перерахують на вказаний банківський рахунок протягом 60 днів після надходження пакету документів. Читайте також: Хто в Україні може отримати одразу 10 пенсійних виплат : деталі;

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