Курс долара і євро на 23 вересня: є зміни

Вартість долара становить 26,67 грн, а євро – 31,28 грн.
У четверг, 23 вересня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 23 вересня:
- Долар США – 26,67 грн (мінус 3 коп)
- Євро – 31,28 грн (мінус 7 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 22 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,1/31,4 грн.
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