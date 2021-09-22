Курс долара і євро на 23 вересня: є зміни

Курс долара і євро на 23 вересня: є зміни

Вартість долара становить 26,67 грн, а євро – 31,28 грн.

У четверг, 23 вересня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 23 вересня:

Долар США – 26,67 грн (мінус 3 коп)

Євро – 31,28 грн (мінус 7 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 22 вересня:

Долар США – 26,6/26,8 грн.

Євро – 31,1/31,4 грн.

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