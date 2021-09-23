Курс доллара и евро на 23 сентября: есть изменения

Курс доллара и евро на 23 сентября: есть изменения

Стоимость доллара составляет 26,67 грн, а евро — 31,28 грн.

В четверг, 23 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 23 сентября:

Доллар США — 26,67 грн (минус 3 коп)

Евро — 31,28 грн (минус 7 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 22 сентября:

Доллар США — 26,6/26,8 грн.

Евро — 31,1/31,4 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку