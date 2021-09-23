Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми стоит дружить

Кому из нас не хочется иметь лучших на свете друзей – добрых, отзывчивых, всегда готовых выслушать, дать дельный совет и прийти на помощь.

Оказывается, эти качества напрямую зависят от того, под каким знаком человек появился на свет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, с которыми стоит дружить.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны располагают не только к тому, чтобы с ними общались, делились сокровенным и советовались, но и даже исповедовались им. Представители этого знака охотно – не перебивая – выслушают собеседника, расскажут аналогичную историю из своей жизнь (дескать, с кем не бывает!) и дадут дельный совет: воспользоваться им или нет – личное дело каждого, но те, кто решат принять его к сведению, никогда об этом не пожалеют. К достоинствам Овнов несомненно принадлежит и тот факт, что они никогда не станут распространяться о том, что им поведали, если их попросят хранить тайну.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не только считают дружбу понятием круглосуточным, но и всегда готовы вступиться за того, кого считают своим другом в любой форме – вплоть до рукоприкладства. Конечно, это не лучший выход из положения, но само осознание того, что кто-то – в соответствии с девизом "один за всех и все за одного!" – готов, образно говоря, скрестить за тебя шпагу с обидчиком и неприятелем, дает уверенность в себе и улучшает настроение. Так что, имея в друзьях представителя этого знака, можно быть уверенным: он никогда не даст друзей в обиду.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – люди широкой души, отзывчивые и добрые: они всегда готовы прийти на помощь, главное, их об этом попросить – они не очень проницательны, поэтому сами могут не догадаться. Но коль скоро им озвучили проблему и обрисовали ее размеры, больше ни о чем можно не беспокоиться: нет такого поступка, который представители знака не сделали бы ради своих друзей. Приехать среди ночи? Пожалуйста! Одолжить энную сумму денег? Нет вопросов! Те, у кого они в друзьях, могут быть спокойны: одни они не останутся.

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