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Курс доллара и евро на 24 сентября

Курс доллара и евро на 24 сентября

УНІАН

Стоимость доллара составляет 26,52 грн, а евро — 31,08 грн.

В пятницу, 24 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 25 и 26 сентября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 24 сентября:

  • Доллар США — 26,52 грн (минус 15 коп)
  • Евро — 31,08 грн (минус 20 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 23 сентября:

  • Доллар США — 26,5/26,7 грн.
  • Евро — 31,0/31,3 грн.

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