В центре Москвы вспыхнуло общежитие университета Минобороны РФ: видео

Во время пожара частично обрушилась кровля здания.

В России в ночь на пятницу, 24 сентября, вспыхнуло здание общежития военного университета Минобороны РФ в центре Москвы. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что во время пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил чердак и третий этаж здания.

На месте возгорания работала группировка из 120 спасателей, а также около 30 единиц техники.

Тушение осложнялось конструктивными особенностями (здание старой постройки, с деревянными перекрытиями, пустотами) и плотными задымлением.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в результате инцидента никто не пострадал. Из помещения эвакуировали 150 человек.

В 5:54 по местному времени пожарные МЧС РФ полностью ликвидировали возгорание.

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