Астролог назвал самые артистичные знаки Зодиака

Артистичность необходима людям не только на сцене, но и в жизни – те, кто обладают этим качеством, легче решают массу профессиональных и бытовых вопросов.

Но почему одни наделены им с лихвой, а другие могут только с восхищением смотреть на них со стороны? Астролог Людмила Булгакова назвала самые артистичные знаки Зодиака.

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Рак (22.06 – 22.07)

Раки, пожалуй, являются самым артистичным зодиакальным знаком: дело в том, что они крайне интуитивны, чувствуют настроение другого человека на тонкой энергетической волне, как свое собственное, поэтому представителям знака очень легко проникнуться им и перевоплотиться в чужой образ так, что даже Станиславский изумленно воскликнул бы: "Верю!" Играют они и в жизни, примеряя на себя массу разных образов, но лучше всего им удаются роли жертв – Раки, как никто другой, умеют надавить на жалость.

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Лев (23.07 – 21.08)

Львы с их вальяжностью, импозантностью и барственными манерами являются актерами по определению, при этом совершенно неважно, играют они в жизни или на сцене и съемочной площадке. Представители знака легко вживаются в любой образ, особенно если речь идет о всех королях и аристократах мировой драматургии – и играют так, что их достоверность не вызывает никаких сомнений. Впрочем, в жизни представители знака тоже часто увлекаются и играют роль царственных особ, а некоторые из этого образа никогда и не выходят.

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Водолей (21.01 – 18.02)

Артистичность Водолеев не знает границ: они хорошо разбираются в человеческих характерах, охотно "примеряют на себя" самые разные образы и при этом одинаково убедительно выглядят и в роли принца, и в роли нищего. И если в искусстве такое поведение является проверкой на профпригодность, то в жизни они часто пользуются им для полноты самовыражения: будучи личностями богемными, они нуждаются в том, чтобы презентовать продукты своего творчества с самой неожиданной стороны, и артистичность им в этом помогает.

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