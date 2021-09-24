В Индии 26 человек арестовали за групповые изнасилования 15-летней девочки

В Индии 26 человек арестовали за групповые изнасилования 15-летней девочки

Пострадавшую насиловали в течение девяти месяцев.

В Индии по делу о групповых изнасилованиях 15-летней девочки правоохранители арестовали 26 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что потерпевшая неоднократно подвергалась сексуальному насилию в течение примерно девяти месяцев. По предварительным данным, преступления в отношении нее начались в январе.

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По данным следствия, первым девочку изнасиловал ее парень, снявший инцидент на видео. Вместе с друзьями он использовал видеоролик для шантажа, заставляя пострадавшую заниматься сексом.

Групповые изнасилования произошли в нескольких пригородах Мумбаи, в частности в Домбивили, Бадлапуре, Мурбаде и Рабалк. Вечером в среду, 22 сентября, потерпевшая рассказала обо всем полиции.

Девочка описала правоохранителям 33 нападающих, большинство из которых ей знакомы.

После громкого группового изнасилования студентки в автобусе в 2012 году, которое вызвало волну возмущения, Индия ввела жесткие законы для борьбы с преступлениями сексуального характера.

Однако, несмотря на повышенное внимание, проблема остается острой. В 2020 году Национальное бюро регистрации преступлений Индии зарегистрировало 28 046 случаев изнасилования, это почти 77 случаев в день.

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