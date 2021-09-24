ФБР выдало ордер на арест жениха загадочно погибшей Габби Петито

После совместного путешествия жених Габби один вернулся домой, а через несколько дней исчез.

ФБР выдало федеральный ордер на арест жениха блогера Габби Петито, тело которой в воскресенье обнаружили в национальном парке Вайоминга.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно обвинительному приговору, после смерти Петито, в период с 30 августа по 1 сентября, Брайан Ландри использовал "несанкционированные устройства", в частности дебетовую карту и ПИН-код для счетов, которые ему не принадлежат.

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Отмечается, что с помощью незаконных операций мужчина получил более тысячи долларов.

"Хотя этот ордер на арест позволяет правоохранительным органам арестовать господина Ландри, ФБР и наши партнеры по всей стране продолжают расследование фактов и обстоятельств убийства госпожи Петито", — сказал специальный агент ФБР Майкл Шнайдер.

23-летний Брайан Ландри считается пропавшим без вести. Родные утверждают, что 14 сентября он без мобильного телефона и кошелька отправился в поход и не вернулся.

Поиски Ландри сосредоточены в заповеднике вблизи Норт-Порта площадью 24 тысячи акров. Полиция использует собак, дроны и вездеходы. Кроме того, правоохранители проверяют сотни сообщений о появлении Ландри в пределах Флориды и Алабамы.

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Правоохранители считают Ландри "заинтересованным лицом" по делу, однако обвинений в причастности к гибели Петито не выдвигают.

Как сообщалось, тело Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом, обнаружили в воскресенье в национальном парке Вайоминга.

Смерть 22-летней девушки квалифицировали как убийство. В то же время информация о том, как погибла американка, пока не сообщается.

Несколько недель Габби и Брайан ездили по стране в фургоне, отчитываясь о путешествии сообщениями в Сети с хэштегом #vanlife.

Также читайте В лесу США при загадочных обстоятельствах погибла семья путешественников: их могли убить водоросли В конце августа публикация постов внезапно прекратилась, а 1 сентября Ландри в своем фургоне вернулся в штат Флорида один, не связавшись ни с полицией, ни с семьей Петито. Через несколько дней он исчез. За несколько недель до инцидента правоохранители из города Моав в штате Юта были вызваны к паре в связи с инцидентом, возможно связанным с насилием. На кадрах с нагрудных камер видно, что Петито плакала и жаловалась на свое психическое здоровье. В полицейском отчете зафиксировали заявление Ландри о том, что Габби якобы ударила его во время ссоры.

Новости мира: в США при загадочных обстоятельствах погибла 22-летняя блогерша Габриэль Петито

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