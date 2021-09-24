ФБР выдало ордер на арест жениха загадочно погибшей Габби Петито

После совместного путешествия жених Габби один вернулся домой, а через несколько дней исчез.
ФБР выдало федеральный ордер на арест жениха блогера Габби Петито, тело которой в воскресенье обнаружили в национальном парке Вайоминга.
Об этом сообщает ВВС.
Согласно обвинительному приговору, после смерти Петито, в период с 30 августа по 1 сентября, Брайан Ландри использовал "несанкционированные устройства", в частности дебетовую карту и ПИН-код для счетов, которые ему не принадлежат.
Отмечается, что с помощью незаконных операций мужчина получил более тысячи долларов.
"Хотя этот ордер на арест позволяет правоохранительным органам арестовать господина Ландри, ФБР и наши партнеры по всей стране продолжают расследование фактов и обстоятельств убийства госпожи Петито", — сказал специальный агент ФБР Майкл Шнайдер.
23-летний Брайан Ландри считается пропавшим без вести. Родные утверждают, что 14 сентября он без мобильного телефона и кошелька отправился в поход и не вернулся.
Поиски Ландри сосредоточены в заповеднике вблизи Норт-Порта площадью 24 тысячи акров. Полиция использует собак, дроны и вездеходы. Кроме того, правоохранители проверяют сотни сообщений о появлении Ландри в пределах Флориды и Алабамы.
Правоохранители считают Ландри "заинтересованным лицом" по делу, однако обвинений в причастности к гибели Петито не выдвигают.
Как сообщалось, тело Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом, обнаружили в воскресенье в национальном парке Вайоминга.
Смерть 22-летней девушки квалифицировали как убийство. В то же время информация о том, как погибла американка, пока не сообщается.
Несколько недель Габби и Брайан ездили по стране в фургоне, отчитываясь о путешествии сообщениями в Сети с хэштегом #vanlife.