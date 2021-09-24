24 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам в этот день лучше воздержаться от новых дел.

Какой сегодня день

В пятницу, 24 сентября, в мире отмечается Международный день караванщика, Всемирный день моря и Международный день глухих.

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В Камбодже в этот день празднуют День конституции, в КНДР и Южной Корее — День урожая, в Доминиканской Республике — День Богоматери Милосердия, в Тринидаде и Тобаго — День Республики, в Перу — День вооруженных сил.

Памятные даты 24 сентября

1852 — первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1869 — на американском рынке произошла паника из-за массовой скупке золотых слитков двумя бизнесменами ("черная пятница").

1960 — в США спущен на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

Церковный праздник сегодня 24 сентября

24 сентября православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.

По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, искушенный ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю мерзость прелюбодеяния.

Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя различным мучениям. Знакомая игуменья, которая видела страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, которая омыла слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь — причем втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители, муж найдет ее, потому переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь с именем Феодор. Позже, уже после смерти Феодоры, ее муж, узнав о подвиге жены, принял постриг в этой же обители.

uk.wikipedia

Что нельзя делать в этот день

Нельзя начинать никаких дел на Федору — плохая примета.

В этот день запрещено болтать попусту, мыть голову, врать и поднимать что-то на дороге.

Строго запрещалось красить губы и наносить макияж, иначе угрожали длинные тяжелые болезни.

На праздник считалось очень плохой приметой, если девушка испачкает подол своей юбки — верили, что после этого человек сильно запьет и в семье будут длинные ссоры.

Приметы на 24 сентября

В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: "Федорины вечерки — третья встреча осени". В южных же регионах замечали: "На Федору лето кончается, а осень начинается". Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.

В этот день в древности устраивали "капустные вечерки" — к одной из хозяек домой приходили гости и вместе готовили разнообразные блюда из капусты.

Credits

Не всякое лето до Федоры дотянет.

Если видны сильные и густые всходы озимых — к хорошему урожаю на следующий год.

Пчелы летают — к поздней зиме.

Именины 24 сентября

День ангела (именины) сегодня, 24 сентября, отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

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