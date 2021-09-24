У центрі Москви спалахнув гуртожиток університету Міноборони РФ: відео

Під час пожежі частково обвалилася покрівля будівлі.
У Росії в ніч проти п'ятниці, 24 вересня, спалахнула будівля гуртожитку військового університету Міноборони РФ у центрі Москви. Площа пожежі сягнула тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє "Интерфакс".
Зазначається, що під час пожежі частково обвалилася покрівля, вогонь охопив горище і третій поверх будівлі.
На місці загоряння працювало угруповання зі 120 рятувальників, а також майже 30 одиниць техніки.
Гасіння ускладнювалося конструктивними особливостями (будівля старої споруди, з дерев'яними перекриттями, порожнечами) і щільними задимленням.
Пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти. За даними Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З приміщення евакуювали 150 осіб.
О 5:54 за місцевим часом пожежники МНС РФ повністю ліквідували загоряння.
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