Прогноз погоди на 24 вересня: в Україні буде холодно та вітряно

Прогноз погоди на 24 вересня: в Україні буде холодно та вітряно

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У п'ятницю, 24 вересня, в Україні буде по-осінньому холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні дощитиме. В Карпатах невеликий дощ зі снігом. Оминуть опади хіба південні та східні області. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с, а у західних областях - 25-30 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +9-14 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть близько +9 градусів. Прохолодно буде у Карпатах: від нуля до +6. Найтепліше у південних областях та на Закарпатті 13-18 вище нуля.

Укргідрометцентр

У Києві 23 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень прогнозують дощ. Швидкість південно-західно вітру 7-12 м/с. Вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +12-14градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Погода в Україні: настала метеорологічна осінь - на нас чекає тиждень різкого похолодання

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