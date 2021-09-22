Замах на Шефіра: що відомо про обстріл автомобіля помічника Зеленського

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо наразі, про обстріла авта першого помічника Володимира Зеленського.

Що сталося

Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли близько 10:00 22 вересня біля Лісників Київської області. На момент обстрілу в салоні перебував помічник президента та його водій, який отримав поранення.

ЗМІ повідомляють, що обстріл стався, коли Шефір їхав з дому на роботу. Дорога йде через ліс. Саме з різних боків траси було зроблено кілька автоматних черг. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про засідку в лісі: "Коли почали стріляти, водій дав по газам. Там є дорога через і в лісі була засідка, фактично".

Обстріляний автомобіль Сергія Шефіра. / PavlovskyNEWS

Наразі на місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Їх наразі розшукують, введено спецоперацію "Сирена". За словами заступника глави МВС Антона Геращенко, автомобіль не був броньований. Шефір також не користувався жодною охороною.

За словами, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб - це ст. 115 ККУ.

Стан Шефіра та його водія

Сам Сергій Шефір не постраждав. Утім, він перебуває у шоковому стані. Після обстрілу його пересадили до поліцейського екіпажу і перевезли до безпечного місця. "Він в стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але попали у водія", - каже Давид Арахамія.

Натомість три поранення отримав керманич. Водій перебуває в реанімації у важкому стані. Відомо, що після стрілянини він зміг самостійно доїхати безпечної парковки. Саме туди викликали швидку допомогу і поліцію. Медики кажуть, що життю потерпілого нічого не загрожує.

Заява Шефіра

Сергій Шефір прокоментував замах. За його словами, стрілянина почалася просто на дорозі. Водій прискорив рух. Шефір каже, що почувається нормально. Дії свого водія назвав героїчними.

Помічник Зеленського спростував чутки про конфлікт в Офісі президента, який нібито пов'язаним з цим замахом. Шефір наголосив: президента так не налякати. Основною метою нападу він вважає залякування влади.

Версії інциденту

Правоохоронці поки не висловили причин обстрілу автомобіля політика. За словами керівника прокуратури Київської області Олексія Хоменка, у справі є кілька версій.

"Наразі відпрацьовується низка версій. З урахуванням того, що триває огляд місця події, тривають оперативні заходи, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству", - розповів Хоменко під час брифінгу.

Своєю чергою, Давид Арахамія назвав свої версії інциденту.

Поліція на місці обстрілу автомобіля. / PavlovskyNEWS

"Привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви знаєте, вони майже всі вже покинули Україну із насижених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що вони якось будуть мститися. Друга версія - може бути російський слід. І звичайно, зараз напередодні таких великих, рішучих змін щодо боротьби із політичним впливом фінансово-промислових груп (боротьба з олігархами. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Реакція на обстріл

Президент Зеленський

Володимиру Зеленському, який наразі перебуває у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, оперативно доповіли про напад на його помічника. Заява від глави держави не забарилася. За словами президента, йому поки не відомо, хто стоїть за замахом на його "помічника і близького друга". Утім, це не вплине на обраний ним курс - "до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом".

"Які це сили? Можуть бути внутрішні, а можуть бути зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає", - наголосив Володимир Зеленський.

Офіс генпрокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова назвала напад на авто Сергій Шефіра "викликом усій правоохоронній системі".

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"Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - зазначила прокурорка.

Офіс президента

Радник голови Офісу Михайло Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою проти олігархів президента Володимира Зеленського. Він назвав це "ні чим іншим, як спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

За словами Подоляка, політика Зеленського спрямована на "істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси", а також "на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів".

Новини України: Венедиктова назвала напад на Шефіра викликом усій правоохоронній системі

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