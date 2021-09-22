Україна знову "пожовтіла": що змінюється із посиленням карантину від 23 вересня

Нові карантинні обмеження набирають чинності 23 вересня.

В Україні, де стрімко збільшується кількість хворих на коронавірус, від четверга, 23 вересня, в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

Уряд під час позачергового засідання 20 вересня ухвалив рішення про подовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. А отже, обмеження будуть ухвалюватися зважаючи на те, які показники госпіталізацій, смертності та захворюваності на коронавірус у кожному регіоні окремо.

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Вже 21 вересня Кабмін підтримав введення "жовтої" зони від 00:00 23 вересня 2021 року. Утім, голова уряду Денис Шмигаль вже попередив українців, що темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти до "червоної" зони.

ТСН.ua розповідає, за якими тепер обмеженнями житиме Україна.

• Заборони в "жовтій" зоні

"Жовта" зона карантину передбачає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах, а також обов'язкове дотримання маскового режиму.

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Так, у "жовтому" рівні епіднебезпеки заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнесцентрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

у закладі харчування за столиком може сидіти не більше 4 осіб, а відстань між столами - 1,5 м,

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають пенсіонери, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями,

відвідування сторонніми особами установ і закладів, які надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім кризових установ і закладів,

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації,

пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на місцях для сидіння.

Згідно зі змінами у "карантинній" постанові, бізнес матиме вибір: працювати без додаткових обмежень або з їхнім дотриманням і сплатою штрафів, у разі порушень.

Так, на роботу ресторанів, кінотеатрів, музеїв, театрів, спортзалів, басейнів й інших закладів обмеження не будуть накладатися, якщо всі відвідувачів зможуть показати "жовтий" COVID-сертифікат. Отримати такий документ можна вже після отримання першої дози вакцини, негативного ПЛР-тесту є підтвердження перенесення COVID-19 (якщо після одужання минуло до 6 місяців).

Аналогічна вимога поширюється і на працівників та організаторів масових заходів, але їх з сертифікатами має бути щонайменше 80%.

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"Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Жовтий" COVID-сертифікат / Міністерство охорони здоров’я України

Водночас підприємці можуть не перевіряти відповідні документи, але тоді заклад мусить працювати з дотриманням усіх додаткових обмежень "жовтої" зони. Зауважимо, що за порушенням карантинних обмежень передбачено штрафи.

Кінцеве рішення про те, чи перевіряти наявність "ковідних" документів і надавати послуги тільки вакцинованим, залишається за власником.

"Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції", - зауважив голова уряду Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль / Facebook

Якою буде робота шкіл, садочків, університетів

За новими правилами, у "жовтій" зоні навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Віктор Ляшко/Facebook

Водночас, зазначена умова, згідно з останнім рішенням уряду, не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів середньої освіти.

Крім того, у школярів довідок про результати ПЛР-тесту не вимагатимуть. Незмінною залишається перевірка температури перед початком уроків. Лише, якщо вона перевищена, потрібно буде зробити або ПЛР-тест або швидкий тест.

Ігор Кузін розповів як працюватимуть заклади освіти за умов вакцинації менше 80% працівників

Громадський транспорт

Згідно з "жовтою" зоною, громадський транспорт курсує без змін. Утім, під час карантину забороняються пасажирські перевезення усіма типами громадського транспорту в кількості більшій, аніж кількість місць для сидіння.

Перевізник також несе відповідальність за забезпечення водіїв респіраторами або масками, та здійснює контроль за дотриманням пасажирами маскового режиму. Своєю чергою, прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що метро, маршрутки, тролейбуси і трамваї їздитимуть без додаткових карток. Вимогою буде лише:

для пасажирів - обов'язкова маска і соціальна дистанція;

для водіїв і працівників транспорту - обов'язкова вакцинація (у "жовтій" зоні - мінімум одна доза вакцини, в "червоній" зоні - дві дози)

Ідею впровадження COVID-сертифікатів для проїзду в транспорті прем'єр вважає недоцільною.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно. Як в метро можна вимагати у пасажирів, яких іде великий потік в годину пік. Тому масковий режим і вакцинація працівників громадського транспорту. Це ті вимоги, які будуть обов'язковими", - пояснив український прем'єр.

Міністерство охорони здоров’я України

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що для посилення контролю за дотримання карантину Нацполіція проведе рейди, зокрема, щоб перевірити, чи носять українці маски у публічних місцях.

Перетин кордону

Наразі за наявності принаймні одного щеплення від COVID-19 українці можуть безперешкодно повертатися на батьківщину, у протилежному разі вони мусять йти на самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Іноземці повинні мати два щеплення.

Обмеження для невакцинованих

У "жовтій" зоні карантину освітянам та чиновникам для допуску на роботу потрібно мати обов`язкове щеплення. Такий крок передбачено чинним законодавством. Також цю ініціативу, як пояснює міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, підтримує Європейський суд з прав людини.

Тих, хто невакцинований, раніше пропонували не допускати до робочого місця. Водночас, згідно зі статтею закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", у разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень, такі працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт".

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Зокрема, відтепер обов'язкове щеплення проти COVID-19 повинні мати:

працівники закладів освіти, працівники міністерств працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, працівники місцевих державних адміністрацій.

Слід зауважити, що за фальшиві довідки уряд посилив відповідальність. У разі ухвалення цієї пропозиції парламентом, тим, хто купив і користується фейковим "ковідним" документом "світитиме" штраф 17-34 тис. грн. або обмеження волі до 2 років.

Якщо лікарі внесуть неправдиву інформацію про щеплення, їм загрожує штраф до 68 тис. грн або в'язниця до 2 років. Тих, хто підробляє та продає такі документи, штрафуватимуть до 170 тис. грн. або їм загрожує в'язниця до 3 років.

Як запобігти інфікуванню коронавірусом / Міністерство охорони здоров’я України

Зазначимо, у разі погіршення ситуації з коронавірусом, регіони можуть вводити "червону" зону, де бізнесу дозволено працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі мають "зелені" ковід-сертифікати. Він доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації.

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