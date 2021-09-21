Як лікувати коронавірус вдома: лікарка дала поради

Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук розповіла, які ліки приймати та коли, за чим потрібно стежити і які аналізи необхідно здати.

У випадку, якщо хворий на COVID-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, то йому необхідно, зокрема, стежити за температурою свого тіла, рівнем кисню у крові і здати необхідні аналізи. Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук розповіла в інтерв'ю "Укрінформу", як саме лікуватись амбулаторно і які препарати приймати та коли.

"Це симптоматичне лікування, як при будь-якій вірусній інфекції. Якщо висока температура - збиваємо. До 38 температуру не треба чіпати, якщо вона нормально переноситься. Якщо ж у людини при цьому сильний головний біль, вона не може ні сісти, ні лягти, тоді треба приймати симптоматичні препарати, і я своїм пацієнтам рекомендую не просто парацетамол, який має лише жарознижувальні властивості, а ібупрофен. Він є в протоколі й має одночасно знеболювальні, протизапальні та жарознижувальні властивості", - радить лікарка.

Також Світлана Гук каже, що часто радить пацієнтам мефенамінову кислоту, яка теж має хороші протизапальні властивості, а ще вітамін С, кверцетин - препарат рослинного походження, який входить до вітамінів групи Р і має спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дії.

"І все це треба робити з самого початку хвороби. Не варто забувати міряти сатурацію – якщо показник таки має тенденцію до зниження, обов’язково будьте на зв’язку із лікарем, а якщо він 92% і нижче – час викликати швидку", - запевняє медикиня.

Також лікарка каже, що у випадку, якщо у хворого на COVID-19, є тенденція до зниження рівень кисню в крові, то корисно займати так звану прон-позицію (полежати на животі).

"І на 4-5 день треба здати аналізи, тому що ваші відчуття - це одне, нормальна сатурація – супер, але, наприклад, людина ніяк не відчуває, що у неї густа кров, який рівень запальних процесів" - наголошує вона.

Мова йде про аналізи, про які, мабуть, усі вже чули, каже фахівчиня. Це, зокрема, про d-димер, який демонструє процеси тромбоутворення в організмі, с- реактивний білок, який може сигналізувати про рівень запалення. І чим більше знає лікар показників – тим краще.

"Треба викликати додому лабораторію – я розумію, що то недешево – і зробити необхідні тести, ну хоча б загальний аналіз крові", - підсумувала Наталія Гук.

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