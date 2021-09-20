Уряд подовжив карантин до кінця року

Раніше режим надзвичайної ситуації діяв до 1 жовтня.

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня.

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"Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами голови міністерства, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього ухвалять рішення, від якої дати на всій території країни буде діяти "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомлялося, цього тижня уся Україна через зростання рівня захворюваності на COVID-19 може перейти до "жовтої" карантинної зони. Державна комісія з ТЕБ та НС та надзвичайних ситуацій збереться на засідання для розгляду цього питання поточного тижня.

Коронавірус в Україні: уся країна може перейти до "жовтої" карантинної зони

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