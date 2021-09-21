У США коронавірус вбив більше людей, ніж пандемія "іспанки" 1918 року

Світ повторив "безліч помилок", зроблених в минулому столітті.
У США від ускладнень COVID-19 померли понад 676 тисяч людей. Цей показник перевищує кількість американців, які стали жертвами найбільш смертоносної пандемії ХХ століття - "іспанки" (близько 675 тисяч померлих).
Про це із посиланням на дані Університету Джона Гопкінса повідомляє CNN.
"Якби ви поговорили зі мною в 2019 році, я б сказав, що буду здивований, - прокоментував ситуацію епідеміолог Стівен Кісслер з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Т.Х. Чана. - Але якби ви поговорили зі мною у квітні або травні 2020 року, я б сказав, що не здивуюся, якщо ми досягнемо цієї точки".
Експерт зазначив, що попри очікування, світ не виніс уроків з попередньої пандемії і повторив "безліч помилок", зроблених у 1918 році.
Зокрема знехтував необхідністю не відмовлятися від обмежень занадто рано, не піддаватися помилковому почуттю безпеки молодих і здорових, а також не покладатися на бездоказові методи лікування.
Водночас найбільший недолік пандемії коронавірусу проти пандемії іспанського грипу Кісслер пов'язує з великим технологічним прогресом.
"Інтернет може бути палицею з двома кінцями, - вказує епідеміолог. - Він дає нам можливість отримувати оновлення CDC і ВООЗ і значно швидше обмінюватися інформацією. Але це також означає, що ми можемо швидко поширювати дезінформацію", - пояснив він.
Раніше директорка Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила, що невакциновані від COVID-19 люди дедалі частіше стають причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. "Це перетворюється на пандемію невакцинованих", - висловилася вона.