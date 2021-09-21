Росіянам заборонили розводити курей у садах і на городах

Росіянам заборонили розводити курей у садах і на городах

За "нелегальні" курники росіян обіцяють штрафувати на суму від 10 тисяч рублів.

Верховний суд РФ заборонив росіянам розводити дрібну сільгоспживність, зокрема курей, на землях для садівництва. За порушення цієї норми громадянам загрожує від 10 тисяч рублів (від 136 доларів) штрафу.

Про це із посиланням на "Російську газету" повідомляє Znak.com.

Зазначається, що приводом для винесення відповідного рішення став судовий розгляд мешканки Волгограда з обласною інспекцією з використання і охорони земель.

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Інспектори виявили у городі позивачки курник і оштрафували її на 10 тисяч рублів за адміністративне правопорушення. У підсумку, жінка пройшла суди всіх інстанцій, проте всюди підтвердили, що інспекція мала рацію.

Юристи пояснюють, що садова земельна ділянка призначена для відпочинку громадян і (або) для вирощування сільськогосподарських культур для власних потреб. Будь-яка живність, окрім бджіл, до цього переліку не входить.

"На садовій ділянці можна розміщувати дачні будинки, житлові будинки, господарські будівлі та гаражі. Розводити тварин можна, якщо ділянка відноситься до особистого підсобного господарства", - йдеться у матеріалі.

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Вказується, що штраф "за курей" призначається в розмірі від 0,5 до 1 відсотка кадастрової вартості земельної ділянки, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо кадастрова вартість не визначена, то штраф складе 10-20 тисяч рублів.

Як повідомлялося, у Росії повернулися до ідеї запровадження продуктових карток, яку раніше відхилив російський парламент. Відповідно до законопроєкту, малозабезпеченим росіянам пропонується продавати за талонами не тільки продукти харчування, але і ліки.

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