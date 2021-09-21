Россиянам запретили разводить кур в садах и огородах

За "нелегальные" курятники россиян обещают штрафовать на сумму от 10 тыс. рублей.

Верховный суд РФ запретил россиянам разводить мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. За нарушение этой нормы гражданам грозит от 10 тысяч рублей (от 136 долларов) штрафа.

Об этом со ссылкой на "Российскую газету" сообщает Znak.com.

Отмечается, что поводом для вынесения соответствующего решения стало судебное разбирательство жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель.

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Инспекторы обнаружили в огороде истицы курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. В итоге, женщина прошла суды всех инстанций, однако везде подтвердили, что инспекция была права.

Юристы объясняют, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Любая живность, кроме пчел, в этот перечень не входит.

"На садовом участке можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству", — говорится в материале.

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Указывается, что штраф "за кур" назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит 10-20 тысяч рублей.

Как сообщалось, в России вернулись к идее введения продуктовых карточек, которую ранее отклонил российский парламент. Согласно законопроекту, малообеспеченным россиянам предлагается продавать по талонам не только продукты питания, но и лекарства.

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