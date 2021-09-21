21 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если в этот день погода стояла хорошая, то и вся осень должна быть такой.
Какой сегодня день
Во вторник, 21 сентября, в мире отмечается Международный день мира и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. В Армении, Белизе и Мальте этого дня празднуют День Независимости.
Памятные даты 21 сентября
- 1922 — американский президент Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.
- 1933 — в Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.
- 1940 — в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.
- 1940 — открыт Львовский театр оперы и балета.
Церковный праздник сегодня 21 сентября
Православная церковь 21 сентября празднует великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии принадлежит к двунадесятым праздникам — то есть главным в году.
О рождении Богородицы известно немного. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долгое время не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, который сообщил, что об их потомство "будут говорить во всем мире". Через девять месяцев Анна родила девочку. Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке.
Что нельзя делать в этот день
- Работать, в том числе и заниматься делами по дому
- Сквернословить, сплетничать и ругаться — это грех. Все обиды и проблемы советуют простить
- Во время застолья нельзя сметать крошки на пол, а остатки пищи следует отдать животным
- В день рождения Богородицы нельзя употреблять мясо и алкоголь
Приметы на 21 сентября
На Руси праздник Рождества Пресвятой Богородицы также получил другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспижинки, Осенины.
На Пречистую к молодым приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее муж — показать хозяйство: рожь в кладовых, упряжь и инструменты в сараях.
В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, праздновали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна быть такой.
- Пришла Пречистая — на дереве чисто, а придет Покрова — на дереве голо.
- Пречистая — картофель чистая.
- Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая.
- Успение рожь засевает, а вторая — дождем поливает.
- Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.
- Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.
Именины 21 сентября
День ангела (именины) сегодня, 21 сентября, празднуют: Георгий, Иван, Мария.
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