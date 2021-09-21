В Израиле арабская свадьба закончилась кровавой стрельбой

Личность стрелка пока не установили.

В израильском городе Тайбе вечером в понедельник, 20 сентября, в результате стрельбы во время свадьбы погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что личность стрелка пока не установили, злоумышленника разыскивают. На месте происшествия работают медики.

"К сожалению, это напоминание о том, что арабское сообщество до сих пор испытывает жестокие и варварские нападения со стороны преступных организаций", — отреагировали на инцидент в Комитете глав арабских властей в Израиле.

"Мы призываем израильскую общественность проснуться. Это не арабская битва, это борьба всех граждан страны за то, чтобы вернуть хотя бы какое-то благоразумие на улицы", — продолжили в организации.

Ранее в Мелитополе 23-летний мужчина не справился с управлением и влетел в свадебную толпу. Троих человек, в том числе маму невесты, госпитализировали с многочисленными травмами.

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