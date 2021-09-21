Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам понять, что мы хотим на самом деле.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 сентября 2021 рассказывает, что Овнов ожидает счастье, а Близнецам не стоит закапывать талант в землю.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Будьте счастливыми. Отношения улучшают. На работе смело двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж кубков"

Добавь эмоций. Зажгите отношения страстью. На работе прислушайтесь к советам коллег.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. В отношениях работайте вместе. На работе достойно действуйте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Эмоции бьют через край. В отношениях добавьте драйва. На работе смело двигайтесь вперед.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайся к своему прошлому. В отношениях ищите понимания. В движении по карьерной лестнице ищите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка мечей"

Может быть больно. В любви вам могут разбить сердце. На работе лучше отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Энергия — ваше все. В делах сердечных — выбирайте силу. На работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Работайте, но не слишком много. В отношениях будет трудно. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди — новые открытия. В отношениях ищите сотрудничества. На работе начните новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы — самая энергия. В отношениях добавьте драйва. На работе покажите, что вы профессионал.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите силу. В отношениях отстаивайте свою позицию. На работе добавьте смелости.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Покажите свою силу. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. В работе — смело двигайтесь вперед.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку