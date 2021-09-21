Жена Цимбалюка в розовом мини-бикини соблазнительно попозировала на фоне океана

Жена Цимбалюка в розовом мини-бикини соблазнительно попозировала на фоне океана

Супруги отправились на отдых.

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк вместе со своей женой Тиной поехал в отпуск.

Влюбленные отправились на один из испанских островов — Тенерифе. Там они наслаждаются сказочными видами и купаются в Атлантическом океане.

Кроме этого, парочка еще и успевает делиться различными фотографиями с отдыха. На своей странице Тина изрядно порадовала фанатов горячим контентом.

Она опубликовала фото, на котором изображена в ярко-розовом мини-бикини. Звезда соблазнительно позирует на фоне океана. Для снимка знаменитость выбрала такую позу, которая изрядно продемонстрировала ее стройную фигуру, подтянутый животик и аппетитную грудь.

Жена Цимбалюка в купальнике / instagram.com/tina_tsymbaliuk

"Тестирую свой купальник в Атлантическом океане", — подписала пост Тина.

Пока звезда тестирует свой купальник, пользователи же уже успели его оценить. Они отметили, что она прекрасно выглядит.

Напомним, недавно 63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой. Актриса дерзко позировала на камеру.

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