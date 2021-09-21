Астрологічний прогноз на 21 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: не можна давати волю негативним якостям людської натури — злобі, заздрощам, жадібності, ненависті, жодне з них не залишиться безкарним.
Символ дня: голуб.
Стихія дня: Метал.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 7
Колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, шоколадний.
Камені дня: турмалін, чароїт, перли.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: через знижене згортання крові варто відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, включаючи манікюр і педикюр.
Слова дня: кінець — справі вінець.
Геометрична фігура дня: коло.
Шлюб і взаємини дня: гарний час для примирення з близькою людиною.
Містика дня: можна — і треба — очищувати навколишній простір силою води, вогню або ладану.
Табу дня: бажано обмежити спілкування з оточенням, особливо тими, хто має репутацією токсичних.
Які люди народжуються цього дня: народжені цього дня люди схильні до розуміння і всепрощення, вони з оптимізмом дивляться на світ і є душею будь-якої компанії, в якій опиняються. Як правило, обирають професію психологів, лікарів, адвокатів і священників.
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