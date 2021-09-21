Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: нельзя давать волю негативным качествам человеческой натуры – злобе, зависти, жадности, ненависти, ни одно из них не останется безнаказанным.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, шоколадный.

Камни дня: турмалин, чароит, жемчуг.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр.

Слова дня: конец – делу венец.

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с близким человеком.

Мистика дня: можно – и нужно – очищать окружающее пространство силой воды, огня или ладана.

Табу дня: желательно ограничить общение с окружающими людьми, особенно теми, кто обладает репутацией токсичных.

Какие люди рождаются в этот день: рожденные в этот день люди склонны к пониманию и всепрощению, они с оптимизмом смотрят на мир и являются душой любой компании, в которой оказываются. Как правило, выбирают профессию психологов, врачей, адвокатов и священников.

Прогнозы на неделю:

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