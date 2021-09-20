Правительство продлило карантин до конца года

Ранее режим чрезвычайной ситуации действовал до 1 октября.

В понедельник, 20 сентября, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября.

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"Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье — прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности ", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы министерства, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него примут решение, с какой даты на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидбезопасности.

Как сообщалось, на этой неделе вся Украина за роста уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтой" карантинной зоны и. Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС и чрезвычайных ситуаций соберется на заседание для рассмотрения этого вопроса текущей недели.

Коронавирус в Украине: вся страна может перейти в "желтую" карантинную зону

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