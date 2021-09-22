Водія Шефіра забрала швидка скривавленим - свідок

Відомо, що машина їхала трасою у бік Києва, коли із лісу почали стріляти.

Напад на топ-чиновника. На Київщині обстріляли авто Бориса Шефіра. Перший помічник президента саме їхав на роботу, коли поблизу села Лісники в його авто почали стріляти, за попередньою інформацією поліції - із автоматичної зброї.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У машину влучило понад 10 куль. Сам Шефір не постраждав, поранено його водія. За попередньою інформацією, у нього три кульові поранення. Його доставили до лікарні Феофанії.

На місці інциденту працюють правоохоронці. Вони уже оголосили план перехоплення та просять свідків повідомляти будь-яку інформацію про можливих нападників.

Відомо, що машина їхала трасою у бік Києва, коли із лісу почали стріляти.

Свідки повідомили ТСН, що обстріляна машина, яка зараз припаркована на парковці місцевого супермаркету, після обстрілу заїхала сюди. Туди ж приїхала і швидка. Коли пораненого водія забирали медики, він був скривавлений і мав важкий стан. Саму стрілянину ніхто не зауважив, хоча йдеться, що в авто було аж 18 отворів від куль.

Новини України: в Київській області обстріляли авто Бориса Шефіра - поранено його водія

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