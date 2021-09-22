Наїхав на камінь: в Одесі водій мопеда врізався у дерево та загинув

Наїхав на камінь: в Одесі водій мопеда врізався у дерево та загинув

Чоловік загинув на місці.

В Одесі на вулиці Соборній 26-річний мопедист наїхав на камінь та зіткнувся з придорожнім деревом.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Від отриманих травм молодик загинув на місці, його 20-річний пасажир не постраждав.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Одеській області 15-річний хлопець на мопеді на великій швидкості збив школярку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

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