Наехал на камень: в Одессе водитель мопеда врезался в дерево и погиб

Наехал на камень: в Одессе водитель мопеда врезался в дерево и погиб

Мужчина погиб на месте.

В Одессе на улице Соборной 26-летний мопедист наехал на камень и столкнулся с придорожным деревом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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От полученных травм молодой человек погиб на месте, его 20-летний пассажир не пострадал.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Одесской области 15-летний парень на мопеде на большой скорости сбил школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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