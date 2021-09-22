Наехал на камень: в Одессе водитель мопеда врезался в дерево и погиб

Мужчина погиб на месте.
В Одессе на улице Соборной 26-летний мопедист наехал на камень и столкнулся с придорожным деревом.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм молодой человек погиб на месте, его 20-летний пассажир не пострадал.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Одесской области 15-летний парень на мопеде на большой скорости сбил школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.