Катил велосипед: в Николаевской области мопедист сбил ребенка

И мальчик, и водитель мопеда получили травмы.
В городе Первомайск 20-летний водитель мопеда, двигаясь по улице Николая Гуцаленко, наехал на 6-летнего мальчика, который катил через проезжую часть дороги велосипед.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
После столкновения малолетний пешеход и водитель транспортного средства получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он отлетел еще примерно на 200 метров.