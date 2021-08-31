Катил велосипед: в Николаевской области мопедист сбил ребенка

И мальчик, и водитель мопеда получили травмы.

В городе Первомайск 20-летний водитель мопеда, двигаясь по улице Николая Гуцаленко, наехал на 6-летнего мальчика, который катил через проезжую часть дороги велосипед.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

После столкновения малолетний пешеход и водитель транспортного средства получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он отлетел еще примерно на 200 метров.

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